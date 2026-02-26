В Чернигове произошел взрыв: что известно

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В четверг, 26 февраля, в Чернигове произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в 15:18.

Об этом сообщили мониторинговые чаты местные медиа.

«В Чернигове был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Общественного».

Что известно о взрыве

Военные сообщали об угрозе баллистического вооружения в ряде областей. Стало известно о пуске ракеты по направлению к Черниговщине. Впоследствии руководитель МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что взрыв прогремел на северных окрестностях — за пределами города.

«Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты в город», — подчеркнул он.

Напомним, этой ночью армия РФ совершила массированную атаку по Украине. Оккупанты применили сотни беспилотников и ракеты. Под прицелом россиян находились Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Винницкая область и т.д.

По данным Воздушных сил, россияне запустили по Украине почти пол тысячи целей. Силами ПВО сбито/подавлено 406 воздушных целей, в том числе две противокорабельные ракеты «Циркон». Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 46 ударных БПЛА.

