В Чернигове произошел взрыв: что известно
По данным властей, взрыв прогремел за пределами города Чернигова.
В четверг, 26 февраля, в Чернигове произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в 15:18.
Об этом сообщили мониторинговые чаты местные медиа.
«В Чернигове был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Общественного».
Что известно о взрыве
Военные сообщали об угрозе баллистического вооружения в ряде областей. Стало известно о пуске ракеты по направлению к Черниговщине. Впоследствии руководитель МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что взрыв прогремел на северных окрестностях — за пределами города.
«Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты в город», — подчеркнул он.
Напомним, этой ночью армия РФ совершила массированную атаку по Украине. Оккупанты применили сотни беспилотников и ракеты. Под прицелом россиян находились Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Винницкая область и т.д.
По данным Воздушных сил, россияне запустили по Украине почти пол тысячи целей. Силами ПВО сбито/подавлено 406 воздушных целей, в том числе две противокорабельные ракеты «Циркон». Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 46 ударных БПЛА.