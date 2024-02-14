В Чернигове произошел взрыв в автомобиле: есть жертва – что известно

В Чернигове произошел взрыв в легковом автомобиле.

В Чернигове вечером 13 февраля произошел взрыв в салоне легкового автомобиля Land Rover – погибла пассажирка, водитель в реанимации.

Об этом сообщила Национальная полиция области.

По данным "Суспільного", женщина скончалась в больнице. Водитель находится в критическом состоянии. СМИ со ссылкой на источники пишет, что взорвалась граната.

В полиции уточняют все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работали следователи, взрывотехника областной полиции и криминалистическая лаборатория.

Напомним, в Кривом Роге мужчина получил повестку и на месяц убежал из дома, чтобы не мобилизовали — как все закончилось.

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