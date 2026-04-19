В Чернигове произошла стрельба на улице — первые детали (видео)

В Чернигове в центре внимания оказался инцидент со стрельбой, что вызвал значительный резонанс в соцсетях.

В Чернигове произошла стрельба — по предварительной информации, двое мужчин открыли огонь на улице.

Об этом сообщили местные паблики.

«Очевидцы сообщают, что двое мужчин открыли огонь на улице. Предварительно есть пострадавшие», — отмечают в паблике.

Судя по кадрам в соцсетях, на месте происшествия очень много полиции. Также в паблике пишут о задержанном подозреваемом и о трех пострадавших.

Дата публикации 17:16, 19.04.26 Количество просмотров 155

Что говорят в полиции

В полиции Черниговской области прокомментировали инцидент.

По предварительной информации, на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Заметим, что такой резонанс из-за инцидента в Чернигове связан со вчерашними трагическими событиями в столице.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.