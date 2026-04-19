В Чернигове произошла стрельба на улице — первые детали (видео)
Большое количество полиции на улицах Чернигова из-за сообщения о стрельбе оказалось реакцией на инцидент со стартовым пистолетом.
В Чернигове произошла стрельба — по предварительной информации, двое мужчин открыли огонь на улице.
Об этом сообщили местные паблики.
«Очевидцы сообщают, что двое мужчин открыли огонь на улице. Предварительно есть пострадавшие», — отмечают в паблике.
Судя по кадрам в соцсетях, на месте происшествия очень много полиции. Также в паблике пишут о задержанном подозреваемом и о трех пострадавших.
Что говорят в полиции
В полиции Черниговской области прокомментировали инцидент.
По предварительной информации, на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Стрельба в Киеве: последние новости
Заметим, что такой резонанс из-за инцидента в Чернигове связан со вчерашними трагическими событиями в столице.
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.
Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.
По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.