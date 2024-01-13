В Чернигове произошли взрывы: что известно о ракетной атаке

Информации о пострадавших горожанах нет.

Утром субботы, 13 января, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались взрывы. Это сработали силы ПВО. Возникли повреждения.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Взрывы в Чернигове – это работа ПВО. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул городской руководитель.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Времени подтвердил работу ПВО в регионе и сообщил о последствиях.

"Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно, без пострадавших", — говорится в сообщении Чауса.

В свою очередь, руководитель МВА Дмитрий Брижинский уточнил, что произошло повреждение в частном секторе Чернигова. В настоящее время на месте работают специалисты. В частности, для определения объемов ущерба.

Как сообщалось, в субботу, 13 января, Украина охватила масштабная воздушная тревога. В ряде областей Украины раздались взрывы. В частности, в Полтавской области во двор частного дома упала ракета. Инцидент произошел в Кременчугском районе.

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