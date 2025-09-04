- Дата публикации
В Чернигове произошли взрывы: первые детали от властей о последствиях удара и жертвах
Россияне посреди дня нанесли ракетный удар по Чернигову.
Днем 4 сентября в Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе произошли "прилеты". По состоянию на 15:24 известно о по меньшей мере один погибший и двое раненых.
Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Отметим, что чиновник подтвердил взрывы в городе, о которых первыми сообщили мониторинговые каналы, а также заявил об атаке на Чернигов.
"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города", - подчеркнул он.
Впоследствии Брижинский добавил, что попадание ракеты произошло в районе блокпоста на въезде в Новоселовку, что в менее десяти километрах от областного центра.
"Ракетный удар был осуществлен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности", - позже сообщил руководитель МВА.
Напомним, около 15:00 в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, в Киеве. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Заметим, что ранее был зафиксирован российский разведывательный БПЛА на севере Черниговщины.