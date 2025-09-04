ТСН в социальных сетях

Украина
13k
1 мин

В Чернигове произошли взрывы: власти сообщили о последствиях, количество погибших возросло

Россияне посреди дня нанесли ракетный удар по Чернигову.

Елена Капник
Взрывы.

Взрывы / © Associated Press

Днем 4 сентября в Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе произошли «прилеты». По состоянию на 16:00 стало известно, что число погибших возросло до двух, три человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Отметим, что чиновник подтвердил взрывы в городе, о которых первыми сообщили мониторинговые каналы, а также заявил об атаке на Чернигов.

«Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города», — подчеркнул он.

Впоследствии Брижинский добавил, что попадание ракеты произошло в районе блокпоста на въезде в Новоселовку, что в менее десяти километрах от областного центра.

«Ракетный удар был осуществлен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности», — позже сообщил руководитель ГВА.

Напомним, около 15:00 в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Киеве. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Заметим, что ранее был зафиксирован российский разведывательный БпЛА на севере Черниговщины.

Новость дополняется
13k
