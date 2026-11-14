В Чернигове прямо в свой день рождения умер старейший байкер Украины

Николай «Иваныч» Филатов / © Суспільне

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Сегодня, 14 ноября, в Чернигове в свой день рождения, в 78-м, умер старейший байкер Украины Николай Филатов, более известный, как «Иваныч».

Об этом в комментарии «Суспыльному» сообщила Елена Михайлова.

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По ее словам, мужчина уже несколько дней находился в больнице с инсультом.

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«Предварительно, прощание состоится во вторник или среду. Об этом сообщим дополнительно», — уточнила Елена.

Николай Филатов за рулем байка был более 50 лет.

Николай «Иваныч» Филатов

При закрытии мотосезона в октябре 2026 года Николай Филатов говорил, что любит дорогу, дорога — это его жизнь.

«Это первый раз, когда начались военные действия, первый раз собрались и уехали. Так что действительно есть настроение, есть желание, встретил друзей, тех, кто есть. Много у кого нет, но все равно приятно. Молодежь подрастает, другие люди прибывают. Итак, главное, что моторух в Украине не засыхает, как говорится, а развивается», — рассказал он тогда.

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Напомним, ранее стало известно о смерти украинского поэта Ивана Семененко, пережившего советские лагеря, преследования КГБ и многолетний запрет на публикацию своих произведений. Ему было 90 лет.

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