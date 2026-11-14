ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1413
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове прямо в свой день рождения умер старейший байкер Украины

Николаю Филатову, более известному, как Иваныч, было 78 лет.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Николай «Иваныч» Филатов

Николай «Иваныч» Филатов / © Суспільне

Сегодня, 14 ноября, в Чернигове в свой день рождения, в 78-м, умер старейший байкер Украины Николай Филатов, более известный, как «Иваныч».

Об этом в комментарии «Суспыльному» сообщила Елена Михайлова.

По ее словам, мужчина уже несколько дней находился в больнице с инсультом.

«Предварительно, прощание состоится во вторник или среду. Об этом сообщим дополнительно», — уточнила Елена.

Николай Филатов за рулем байка был более 50 лет.

Николай «Иваныч» Филатов

Николай «Иваныч» Филатов

При закрытии мотосезона в октябре 2026 года Николай Филатов говорил, что любит дорогу, дорога — это его жизнь.

«Это первый раз, когда начались военные действия, первый раз собрались и уехали. Так что действительно есть настроение, есть желание, встретил друзей, тех, кто есть. Много у кого нет, но все равно приятно. Молодежь подрастает, другие люди прибывают. Итак, главное, что моторух в Украине не засыхает, как говорится, а развивается», — рассказал он тогда.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского поэта Ивана Семененко, пережившего советские лагеря, преследования КГБ и многолетний запрет на публикацию своих произведений. Ему было 90 лет.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie