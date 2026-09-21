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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Чернигове раздались взрывы: что известно

Из-за угрозы обстрела в Чернигове следует находиться в укрытиях.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма

В Чернигове утром 21 сентября раздались взрывы. Местные жители слышали характерные звуки.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».

Информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Жителей города призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Данные будут обновляться.

Напомним, в Киеве вечером 20 сентября раздались взрывы. Стало известно, что при атаке РФ работала ПВО. В результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе повреждены автомобили, а в одном из парков произошло возгорание.

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