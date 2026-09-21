В Чернигове раздались взрывы: что известно

Столб дыма

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В Чернигове утром 21 сентября раздались взрывы. Местные жители слышали характерные звуки.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».

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Информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

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Жителей города призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Данные будут обновляться.

Напомним, в Киеве вечером 20 сентября раздались взрывы. Стало известно, что при атаке РФ работала ПВО. В результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе повреждены автомобили, а в одном из парков произошло возгорание.

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