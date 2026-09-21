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- Украина
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В Чернигове раздались взрывы: что известно
Из-за угрозы обстрела в Чернигове следует находиться в укрытиях.
В Чернигове утром 21 сентября раздались взрывы. Местные жители слышали характерные звуки.
Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».
Информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Жителей города призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.
Данные будут обновляться.
Напомним, в Киеве вечером 20 сентября раздались взрывы. Стало известно, что при атаке РФ работала ПВО. В результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе повреждены автомобили, а в одном из парков произошло возгорание.
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