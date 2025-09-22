ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
249
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове раздались взрывы: куда попала РФ — первые детали

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Атака РФ на Чернигов 22 сентября

Атака РФ на Чернигов 22 сентября / © tsn.ua

Сегодня, 22 сентября, поздно вечером в Чернигове раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

По его словам, в черте города были зафиксированы два взрыва БпЛА. Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.

«По состоянию на данный момент пострадавшие в результате атаки отсутствуют», — сообщил Брижинский в 23:47.

Напомним, что вечером 22 сентября войска РФ запустили группы ударных беспилотников против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
249
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie