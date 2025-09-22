- Дата публикации
В Чернигове раздались взрывы: куда попала РФ — первые детали
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.
Сегодня, 22 сентября, поздно вечером в Чернигове раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.
По его словам, в черте города были зафиксированы два взрыва БпЛА. Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.
«По состоянию на данный момент пострадавшие в результате атаки отсутствуют», — сообщил Брижинский в 23:47.
Напомним, что вечером 22 сентября войска РФ запустили группы ударных беспилотников против Украины.