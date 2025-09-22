В Чернигове раздались взрывы: куда попала РФ — первые детали

Атака РФ на Чернигов 22 сентября / © tsn.ua

Сегодня, 22 сентября, поздно вечером в Чернигове раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

По его словам, в черте города были зафиксированы два взрыва БпЛА. Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.

«По состоянию на данный момент пострадавшие в результате атаки отсутствуют», — сообщил Брижинский в 23:47.

Напомним, что вечером 22 сентября войска РФ запустили группы ударных беспилотников против Украины.