Украина
75
1 мин

В Чернигове раздались взрывы после атаки дронов

В ночь на 1 декабря Чернигов потерпел удар российских беспилотников.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на понедельник, 1 декабря 2025 года, в Чернигове произошли взрывы после атаки российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщили местные жители и СМИ.

По предварительным данным, взрывы прогремели в черте города. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Призываем граждан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.

Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали . Среди них четверо детей. Впоследствии стало известно, что Вышгород атаковали "Шахеды", начиненные кассетными боеприпасами.

75
