В Чернигове раздались взрывы после атаки дронов
В ночь на 1 декабря Чернигов потерпел удар российских беспилотников.
В ночь на понедельник, 1 декабря 2025 года, в Чернигове произошли взрывы после атаки российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщили местные жители и СМИ.
По предварительным данным, взрывы прогремели в черте города. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Призываем граждан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.
Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали . Среди них четверо детей. Впоследствии стало известно, что Вышгород атаковали "Шахеды", начиненные кассетными боеприпасами.