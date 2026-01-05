- Дата публикации
В Чернигове раздались взрывы во время атаки баллистики и БпЛА
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы — город подвергся комбинированной атаке российских войск баллистическими ракетами и ударными БпЛА, под ударом оказалось одно из предприятий.
В Чернигове ночью против 5 января 2026 г. раздались взрывы во время комбинированной атаки российских войск баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под ударом оказалось одно из предприятий города.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в официальном Telegram-канале.
В результате атаки противника возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей громаде.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
