В Чернигове раздались взрывы во время атаки баллистики и БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Чернигове ночью против 5 января 2026 г. раздались взрывы во время комбинированной атаки российских войск баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в официальном Telegram-канале.

В результате атаки противника возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей громаде.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

