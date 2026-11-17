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- Украина
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В Чернигове раздался взрыв: что известно на эту минуту
Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Чернигове был слышен звук взрыва.
Информацию об этом передают местные корреспонденты издания «Суспільне» в Telegram.
Пока официальных подробностей относительно причин взрыва, возможных попаданий или работы противовоздушной обороны от областной военной администрации или городского совета не поступало.
Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину, не публикуя фото или видео с места событий. Информация обновляется.
Напомним, в понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали два предприятия в Чернигове. По уточненной информации, в результате удара погибли два человека.