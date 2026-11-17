Взрыв / © Виталий Бунечко / Facebook

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В Чернигове был слышен звук взрыва.

Информацию об этом передают местные корреспонденты издания «Суспільне» в Telegram.

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Пока официальных подробностей относительно причин взрыва, возможных попаданий или работы противовоздушной обороны от областной военной администрации или городского совета не поступало.

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Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину, не публикуя фото или видео с места событий. Информация обновляется.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали два предприятия в Чернигове. По уточненной информации, в результате удара погибли два человека.

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