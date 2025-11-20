- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 616
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернигове раздаются сильные взрывы: что известно
Для областного центра есть угроза беспилотников.
В четверг, 20 ноября, в Чернигове раздались мощные взрывы. В городе от 09:04 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные СМИ.
"В Чернигове были слышны взрывы", - сообщили корреспонденты "Супільного” в 09:56. Еще один взрыв произошел менее чем за 10 минут.
Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников для областного центра: "БпЛА на западных окраинах Чернигова постоянно меняет направление движения".
Пока информации от местных властей о взрывах нет.
Напомним, ночью дроны атаковали Украину. По данным ПС, россияне запустили 136 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. Уничтожено 106 дронов.