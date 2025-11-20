В Чернигове раздаются сильные взрывы: что известно

Дым. / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

В четверг, 20 ноября, в Чернигове раздались мощные взрывы. В городе от 09:04 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Чернигове были слышны взрывы", - сообщили корреспонденты "Супільного” в 09:56. Еще один взрыв произошел менее чем за 10 минут.

Реклама

Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников для областного центра: "БпЛА на западных окраинах Чернигова постоянно меняет направление движения".

Пока информации от местных властей о взрывах нет.

Напомним, ночью дроны атаковали Украину. По данным ПС, россияне запустили 136 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. Уничтожено 106 дронов.