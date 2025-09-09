В Чернигове ребенок умер после неправильного диагноза: что известно

Врач / © Associated Press

В Чернигове полиция расследует дело против врача-инфекциониста детской больницы, которую подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Это привело к смерти 11-летней девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.

«По данным следствия в феврале 2025 года подозреваемая, занимая должность врача-инфекциониста детского отделения местного лечебного учреждения, во время дежурства в выходной день ненадлежащим образом осмотрела доставленную каретой скорой помощи несовершеннолетнюю пациентку, в результате чего не выявила у нее симптомы тяжелого заболевания и не назначила полицию .

Кроме того, после проведенного осмотра пострадавшей врач на протяжении суток не осматривала ребенка, в связи с чем своевременно не установила существенное ухудшение состояния его здоровья, что привело к смерти.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что девочка страдала редким и тяжелым заболеванием. Эксперты пришли к выводу, что при своевременном и правильном установлении диагноза ребенка можно было спасти.

Следователи Черниговского райуправления полиции, при процессуальном руководстве Черниговской окружной прокуратуры, объявили врачу о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в феврале 2025 года в областной больнице Чернигова умерла 11-летняя Екатерина Харько из Хмельника, которую доставили на скорой в медучреждение с жалобами на боль в горле и высокую температуру. Ей диагностировали лакунарную ангину, но уже на следующее утро девочка скончалась в реанимации.

Отец ребенка Владимир Харько рассказал, что девочка жаловалась на боль в горле, имела высокую температуру еще с пятницы 31 января. Поэтому уже 1 февраля семья вызвала скорую и поехала в больницу в Чернигове, но уже к утру 2 февраля она умерла.

