В Чернигове строго наказали осужденного за уклонение от мобилизации: после приговора он не пришел в ТЦК

В Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который намеренно уклонился от мобилизации. На суде он просил не отменять испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Черниговского апелляционного суда.

По данным суда, жителя Чернигова районный суд приговорил к испытательному сроку из-за уклонения от мобилизации. Однако прокурор подал апелляцию, поскольку мужчина не исправился и получив испытательный срок, добровольно не пришел в ТЦК.

"Это свидетельствует о том, что он сознательно продолжает игнорировать выполнение им, как гражданином Украины, конституционной обязанности по защите государства. Указанное свидетельствует об отсутствии у подсудимого искреннего раскаяния, которое судом необоснованно признано обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого. Назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым и в определенной степени пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к сознательному игнорированию получения повесток другими лицами, которые подлежат мобилизации", - говорится в заявлении обвиняемого.

Также мужчину обвиняли в семейном насилии в отношении своей сожительницы.

Суд проанализировал материалы дела и отменил испытательный срок. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове строго наказали мужчину, который, несмотря на приговор суда, добровольно не мобилизовался в ВСУ.

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