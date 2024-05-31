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В Чернигове строго наказали осужденного за уклонение от мобилизации: после приговора он не пришел в ТЦК

В Чернигове строго наказали осужденного за уклонение от мобилизации: после приговора он не пришел в ТЦК

В Чернигове суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина просил не отменять испытательный срок.

В Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который намеренно уклонился от мобилизации. На суде он просил не отменять испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Черниговского апелляционного суда.

По данным суда, жителя Чернигова районный суд приговорил к испытательному сроку из-за уклонения от мобилизации. Однако прокурор подал апелляцию, поскольку мужчина не исправился и получив испытательный срок, добровольно не пришел в ТЦК. 

"Это свидетельствует о том, что он сознательно продолжает игнорировать выполнение им, как гражданином Украины, конституционной обязанности по защите государства. Указанное свидетельствует об отсутствии у подсудимого искреннего раскаяния, которое судом необоснованно признано обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого. Назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым и в определенной степени пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к сознательному игнорированию получения повесток другими лицами, которые подлежат мобилизации", - говорится в заявлении обвиняемого. 

Также мужчину обвиняли в семейном насилии в отношении своей сожительницы. 

Суд проанализировал материалы дела и отменил испытательный срок. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, во Львове строго наказали мужчину, который, несмотря на приговор суда, добровольно не мобилизовался в ВСУ.

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