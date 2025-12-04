- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернигове упал БпЛА: полет над домами сняли на видео
Из-за падения вражеского беспилотника был поврежден частный дом.
В Чернигове 4 декабря во время воздушной тревоги сняли не видео полет российского дрона прямо над домами. Сообщается о падении беспилотника.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и местные телеграм-каналы.
«В городе зафиксировано падение БпЛА. Информация по последствиям уточняется», — написал Брижинский в Сети.
Впоследствии он добавил, что в результате падения дрона был поврежден частный дом. Пострадавших нет.
В то же время, городской совет уточнил, что российский дрон упал за пределами Чернигова. Эта территория не находится в административных границах города.
К слову, на российском ударном дроне «Шахед» впервые обнаружили ракету класса «воздух-воздух» Р-60. Это создает новую угрозу для армейской авиации и самолетов Воздушных сил ВСУ, особенно для экипажей, которые снижают скорость/высоту или охотятся на «Шахеды». Для истребителей F-16 эта ракета не является общей опасностью. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что массовое использование Р-60 на «Шахедах» вряд ли возможно из-за ограниченного запаса старых ракет и их веса.