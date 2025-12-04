В Чернигове упал БпЛА: полет над домами сняли на видео

Российский дрон над домами в Чернигове / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Чернигове 4 декабря во время воздушной тревоги сняли не видео полет российского дрона прямо над домами. Сообщается о падении беспилотника.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и местные телеграм-каналы.

«В городе зафиксировано падение БпЛА. Информация по последствиям уточняется», — написал Брижинский в Сети.

Впоследствии он добавил, что в результате падения дрона был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В то же время, городской совет уточнил, что российский дрон упал за пределами Чернигова. Эта территория не находится в административных границах города.

Фото с места падения дрона

К слову, на российском ударном дроне «Шахед» впервые обнаружили ракету класса «воздух-воздух» Р-60. Это создает новую угрозу для армейской авиации и самолетов Воздушных сил ВСУ, особенно для экипажей, которые снижают скорость/высоту или охотятся на «Шахеды». Для истребителей F-16 эта ракета не является общей опасностью. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что массовое использование Р-60 на «Шахедах» вряд ли возможно из-за ограниченного запаса старых ракет и их веса.