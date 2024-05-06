В Чернигове в банке произошел взрыв – вспыхнул пожар: подробности, фото

В Чернигове в помещении банка раздался взрыв.

В центре Чернигова, утром 6 мая, в помещении банка на улице Ивана Мазепы раздался взрыв. В здании вспыхнул пожар, на место прибыли спасатели, взрывотехники и полицейские. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова поступило около 4 утра. В результате взрыва повреждено здание.

В Чернигове в банке произошел взрыв / Фото: Поліція Чернігівської області

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

В Чернигове в банке произошел взрыв / Фото: Поліція Чернігівської області

Полиция расследует причины взрыва.

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