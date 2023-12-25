В Чернигове в одной из древнейших каменных церквей Украины ПЦУ впервые провела богослужение (фото)

Епископ ПЦУ Антоний Фирлей отметил, что это – историческое событие, которое происходит впервые за 300 лет.

Сегодня, 25 декабря, в день Рождества Христова, в древнем Спасо-Преображенском соборе Чернигова провели первое рождественское богослужение ПЦУ.

Об этом передает "Суспільне".

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Отмечается, что в храме не осталось икон, ведь после того, как священники УПЦ МП покинули собор, они забрали все иконы и церковную утварь.

"Священнослужители ПЦУ привозили с самого утра свои иконы и необходимые вещи для того, чтобы провести праздничную литургию", – отмечает журналистка издания.

На богослужении черниговский епископ ПЦУ Антоний Фирлей отметил, что это историческое событие, которое происходит впервые за 300 лет.

Богослужение ПЦУ в Спасо-Преображенском соборе Чернигова

В конце службы состоялось традиционное пение рождественских колядок.

Впервые в соборе праздничное богослужение завершилось молитвой за Украину "Боже Великий, Единый".

И.о. директора заповедника "Чернигов древний" Андрей Лесной сказал, что в дальнейшем этот храм законсервируют на зимний период и будут искать деньги на его реконструкцию.

Напомним, что Спасо-Преображенский собор в Чернигове — одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины еще с древнерусских времен. В нем покоится прах князя Игоря Святославича (воспетого в "Слове о Полке Игореве"), Игоря Ольговича и других черниговских князей той эпохи. От провозглашения независимости собором пользовалась УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что в Чернигове, возле Спасо-Преображенского собора, священник УПЦ МП укусил военного.

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