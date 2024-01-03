В Чернигове в подвале многоэтажки произошел взрыв – есть жертва (фото)

Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента в Чернигове.
В Чернигове 3 января, около 13 часов, произошел взрыв неизвестного предмета в подвале многоэтажного дома – погиб мужчина.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Полицейские установили личность погибшего – местный житель, 1963 года рождения.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции.
Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента.
Напомним, в Днепре днем 3 января прогремел взрыв – что произошло.
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