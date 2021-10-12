В Чернигове в результате осложнений от коронавируса умерла беременная женщина

В Чернигове в результате осложнений от коронавируса умерла беременная женщина

Она была на 22-й неделе беременности.

В Чернигове в результате осложнений от коронавируса умерла 39-летняя беременная женщина.

Об этом 12 октября во время совещания в городском совете заявил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, сообщает "УНИАН".

По его словам, в течение недели в городе от COVID-19 умерли 18 человек, в том числе женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности. Как уточнили в больнице, женщина довольно поздно обратилась за медицинской помощью и не была вакцинирована.

"На сегодня есть рекомендации вакцинироваться беременным, но почему-то у людей срабатывает противоположная реакция – если женщина беременна, вакцинироваться не нужно, поэтому и возрастает риск тяжелого течения коронавируса", — отметили в медучреждении.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 352 человека, 5 419 пациентов выздоровели.

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