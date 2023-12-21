В Чернигове в собственной квартире женщина сгорела заживо

В Чернигове при пожаре в квартире многоэтажки погибла женщина. Сообщение о событии поступило почти в восемь часов утра.

Об этом сообщили в ГСЧС региона.

"Ликвидировать пожар спасателям удалось почти за полчаса. Во время тушения было обнаружено тело 87-летней хозяйки", — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение погибшей с огнем.

Напомним, в Черниговской области во время пожара в доме погибли мать и ее дети. Больше об этом читайте в новости.

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