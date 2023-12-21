В Чернигове в собственной квартире женщина сгорела заживо

Спасатели назвали вероятную причину трагедии.
В Чернигове при пожаре в квартире многоэтажки погибла женщина. Сообщение о событии поступило почти в восемь часов утра.
Об этом сообщили в ГСЧС региона.
"Ликвидировать пожар спасателям удалось почти за полчаса. Во время тушения было обнаружено тело 87-летней хозяйки", — говорится в сообщении.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение погибшей с огнем.
Напомним, в Черниговской области во время пожара в доме погибли мать и ее дети. Больше об этом читайте в новости.