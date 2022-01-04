В Чернигове в суде обжалуют материнство самой старшей мамы Украины Валентины Подвербной: что известно

Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Новозаводской районный суд Чернигова рассмотрит дело об обжаловании материнства старейшей матери Украины Валентины Подвербной.

Об этом сообщил адвокат истца Сергей Вольфовский, клиентка которого просит провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии, которую Подвербная родила в феврале 2011 года, пишет УНИАН.

Истица проживала в Харькове, сейчас она проживает в Израиле.

"Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке старейшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", — отметил Вольфовский.

Поэтому у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, сданные на хранение, использовали без ее разрешения и вообще без ведома.

"Этот иск — об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины", — сообщил адвокат.

Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Напомним:

Мать Марии, Валентина Подвербная, стала самой старшей мамой Украины с третьей попытки искусственного оплодотворения за месяц до 66-летия. Чтобы собрать на операцию, откладывала с пенсии и сидела на картофельной диете, работала на рынке, на морозе, до родов.

Старейшую маму Украины застали за попрошайничеством

Читайте также: