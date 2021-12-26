В Чернигове во время обильного снегопада произошел гром с молнией

В Чернигове во время обильного снегопада произошел гром с молнией

Зимняя гроза – довольно редкое явление, но имеет свое естественное объяснение.

Утром субботы, 25 декабря, в Чернигове начал идти обильный снег. А потом раздался гром и была молния.

Об этом сообщают местные жители, передает BBC News Украина.

Снег сыпал "стеной", небо потемнело, видимость была минимальной.

"А потом внезапно раздался громкий взрыв и что-то блеснуло за окном. Мое первое мнение было, что это, возможно, что-то взорвалось — в доме или на предприятии. Настолько это было неожиданно — зимой, во время такого снегопада — и вдруг гром! Это было как в каком-то фантастическом фильме", — рассказывала очевидца Елена Лазун.

Также читайте Синоптики предупредили о возвращении морозов, подтоплении на реках и возможном сходе лавин

Непогода стихла через 10-15 минут. А через час уже сияло солнце, ветер стих.

"Старшие люди говорят, что это такая примета народная – если гром в декабре, то будет очень суровая зима. В социальных сетях много пишут о том, что это плохой знак, он пророчествует, мол, войну. Одна моя знакомая говорит, что уже видела такой гром и молнию зимой много лет назад, и тогда ничего удивительного ни в стране, ни в городе не случилось", — рассказала Елена Лазун.

Местной жительнице Ольге Деркач удалось зафиксировать зимний гром на видео.

"За свои 30 лет это вижу впервые! Гроза во время снега!", — отметила она.

За свои 30 лет такое вижу в первый раз!!! Гроза во время снега!!!! Это произошло сегодня! Опубликовано Ольгой Деркач Пятница, 24 декабря 2021 г.

Зимняя гроза – довольно редкое явление, но имеет свое естественное объяснение.

"При прохождении куподождевого облака наблюдался грохот грома, сильный заряд снега и порывистый ветер. Синоптическая ситуация — котловина с холодным фронтом. Зимняя гроза — довольно редкое явление", — написал в Facebook метеоролог Юрий Сибирцев.

Фрося рассказала, какой будет погода на выходных и чем украсить елку к году тигра

Читайте также: