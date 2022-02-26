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В Чернигове войска РФ обстреляли детский сад: фото

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В Чернигове войска РФ обстреляли детский сад: фото

В здании был пожар, выбиты окна и разрушены стены.

В городе Чернигове оккупационные войска РФ обстреляли детский сад.

На опубликованных фото очевидцев видно, что в здании находился пожар, выбиты окна и разрушенные стены.

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