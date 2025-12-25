- Дата публикации
В Чернигове возросло количество пострадавших, среди них три ребенка (фото)
Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели делают все возможное.
В Чернигове российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по жилому пятиэтажному дому, количество погибших возросло.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
«Вблизи места вражеского попадания развернут пункт несокрушимости, где местные жители могут согреться, а полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе», — говорится в сообщении.
Сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры общины, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.
