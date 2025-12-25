ТСН в социальных сетях

Украина
163
1 мин

В Чернигове возросло количество пострадавших, среди них три ребенка (фото)

Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели делают все возможное.

Наталия Магдык
Помощь гражданам

Помощь гражданам / © npu.gov.ua

В Чернигове российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по жилому пятиэтажному дому, количество погибших возросло.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

«Вблизи места вражеского попадания развернут пункт несокрушимости, где местные жители могут согреться, а полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе», — говорится в сообщении.

© npu.gov.ua

© npu.gov.ua

Сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры общины, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.

163
