В Чернигове возросло количество жертв: в городе объявили день траура

В Чернигове 18 апреля объявили днем траура по погибшим в результате смертоносного ракетного удара россиян.

Утром 17 апреля в Чернигове во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Армия оккупантов ударила по областному центру ракетами "Искандер". По состоянию на 16:15 известно о 16 погибших.

Об этом сообщают спасатели.

"Чернигов. Сейчас известно о 16 погибших в результате российского утреннего удара. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.

Поэтому 18 апреля в Чернигове объявили днем траура по погибшим. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

"Мои соболезнования родным погибших. Российские изверги обязательно будут отвечать за совершенное, за убийства невинных", — написал он в своем Telegram.

Окончательное количество жертв устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, утром 17 апреля в Чернигове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Армия Российской Федерации ударила ракетами по областному центру. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". Все, что известно о ракетных ударах по Чернигову — в материале ТСН.ua.

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