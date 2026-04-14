Повалил на землю и затащил в кусты: в Чернигове вынесли приговор насильнику 15-летней девушки

Максимальный срок за ужасное преступление: суд Чернигова отправил за решетку 34-летнего мужчину, изнасиловавшего девушку

В Черниговской области 34-летнего мужчину осудили за изнасилование 15-летней девушки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Речь идет о событиях, произошедших летом 2024 года. Трагедия произошла в районе Ремзавода в Чернигове. Местный житель вечером, воспользовавшись отсутствием людей, напал на девочку. Мужчина повалил пострадавшую на землю, затащил в кусты и изнасиловал. На следующий день его задержали и заключили под стражу.

Своей вины он не признал, просил суд его оправдать.

«Половые преступления против детей недопустимы и аморальны, они наносят неисправимый вред психическому и физическому здоровью и ни в коем случае не могут оставаться без наказания. Каждый обидчик должен понести справедливое и неотвратимое наказание», — подчеркнул руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Дейнека.

Суд согласился с доводами прокурора, признал доказательства стороны обвинения безоговорочными. За совершенное насильник проведет следующие 12 лет в тюрьме — это максимальная мера наказания, предусмотренная статьей.

