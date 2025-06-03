В Чернигове выросло количество пострадавших в результате российской атаки

Чернигов / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

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Атака беспилотников: ночью во время воздушной тревоги Чернигов подвергся атаке российских дронов типа "Герань 2".

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .

Предварительно, трое раненых: женщина, двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.

Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 4 человек. Ранение получила еще одна женщина.

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Враг также попал в промышленное предприятие, в настоящее время подразделения ГСЧС локализуют пожар.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область , применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — раздалось по меньшей мере 47 взрывов.