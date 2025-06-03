- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 687
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернигове выросло количество пострадавших в результате российской атаки
Ночью Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе «Герань-2» — есть трое раненых, повреждены жилые дома, школа, магазины и промышленный объект.
Атака беспилотников: ночью во время воздушной тревоги Чернигов подвергся атаке российских дронов типа "Герань 2".
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
Предварительно, трое раненых: женщина, двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.
Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе.
На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы.
Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 4 человек. Ранение получила еще одна женщина.
Враг также попал в промышленное предприятие, в настоящее время подразделения ГСЧС локализуют пожар.
Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область , применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — раздалось по меньшей мере 47 взрывов.