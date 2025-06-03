ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
687
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове выросло количество пострадавших в результате российской атаки

Ночью Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе «Герань-2» — есть трое раненых, повреждены жилые дома, школа, магазины и промышленный объект.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Чернигов

Чернигов / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Атака беспилотников: ночью во время воздушной тревоги Чернигов подвергся атаке российских дронов типа "Герань 2".

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .

  • Предварительно, трое раненых: женщина, двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.

  • Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе.

  • На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 4 человек. Ранение получила еще одна женщина.

  • Враг также попал в промышленное предприятие, в настоящее время подразделения ГСЧС локализуют пожар.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область , применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — раздалось по меньшей мере 47 взрывов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie