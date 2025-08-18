В Чернигове юноша хладнокровно зарезал соседку: что известно о преступлении

Убил соседку ножом

В Чернигове 19-летний житель нанес смертельные удары ножом женщине, проживавшей неподалеку. Также он ранил другого соседа.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Детали преступления в Чернигове

Как стало известно, 15 августа около 23 часов житель Чернигова позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина убил его мать. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Было установлено, что смертельные телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед.

"На крики женщины в коридор вышел другой сосед, который также получил ножевые ранения от нападающего. Раненый был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Есть все доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. За умышленное убийство и покушение на убийство ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Клининах на Хмельнитчине сын зарубил мать топором, скрылся и почти сутки скрывался в лесах.

Тело женщины с отрубленным топором головой нашли 14 августа около 13 часов.

Полицейские установили, что погибшая 60-летняя местная жительница. В умышленном убийстве женщины заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда милиционеров скрылся с места происшествия. Впереди психолого-психиатрическая экспертиза и трибунал.