В Чернигове задержали парня, который повалил ханукальную менору: как его накажут

За поврежденную Менору черниговцу грозит до 5 лет / © Поліція Чернігівської області

Реклама

В Чернигове задержан хулиган, подозреваемый в повреждении меноры — символа еврейского праздника Хануки.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Инцидент произошел 22 декабря у здания местного драмтеатра. По словам правоохранителей, неизвестный повалил менору и оставил «надпись с призывом к нарушению равноправия граждан».

Реклама

Полиция выяснила, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. После совершенного мужчина сразу выехал в другую область и скрывался там. Местонахождение злоумышленника установили и задержали его.

Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной розни).

За совершенное парню грозит штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн-8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в начале 2025 года мужчина погасил и повредил Ханукальную менору, установленную на развалинах синагоги.

Реклама

Ханукия или менора Хануки — светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. Зажигание меноры Хануки для евреев символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой окружающего.

Ханука в иудаизме символизирует восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма, которое произошло в начале восстания Маккавеев против Селевкидской империи во II веке до нашей эры.