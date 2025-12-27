- Дата публикации
В Чернигове задержали парня, который повалил ханукальную менору: как его накажут
Полиция поймала молодого человека, который повредил еврейский символ в Чернигове.
В Чернигове задержан хулиган, подозреваемый в повреждении меноры — символа еврейского праздника Хануки.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Инцидент произошел 22 декабря у здания местного драмтеатра. По словам правоохранителей, неизвестный повалил менору и оставил «надпись с призывом к нарушению равноправия граждан».
Полиция выяснила, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. После совершенного мужчина сразу выехал в другую область и скрывался там. Местонахождение злоумышленника установили и задержали его.
Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной розни).
За совершенное парню грозит штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн-8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
Напомним, что в начале 2025 года мужчина погасил и повредил Ханукальную менору, установленную на развалинах синагоги.
Ханукия или менора Хануки — светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. Зажигание меноры Хануки для евреев символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой окружающего.
Ханука в иудаизме символизирует восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма, которое произошло в начале восстания Маккавеев против Селевкидской империи во II веке до нашей эры.