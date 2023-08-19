В Чернигове завершена поисково-спасательная операция: семь погибших, 136 пострадавших (видео)

В результате ракетного удара по городу ранены 129 человек, из которых 15 детей и 15 работников полиции.

В Чернигове завершена поисково-спасательная операция: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Семеро погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 работников полиции. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении МВД.

Чернигов. 19.08.2023 «Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города», – сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции. Искренние соболезнования семьям погибших. Скучаем вместе с вами Опубликовано МВД Украины Суббота, 19 августа 2023 г.

Что известно на данный момент

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по Драмтеатру Чернигова, где проходила выставка дронов.

Организатор выставки "Люті пташки" Мария Берлинская отметила, что мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место также было предоставлено местными властями.

Однако в 14:02 в Telegram-канале пресс-служба Черниговского городского совета сообщили, что выставку не согласовывали с органами местных властей. "Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе, с Черниговским городским советом не соглашалось. Никаких разрешений не предоставлялось", — говорится в сообщении.

Позже Берлинская объяснила, что вопрос согласовывался с ВГА (военно-гражданской администрацией).

Отметим, что в результате российского ракетного удара Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко уничтожен. Также поврежден памятник архитектуры национального значения – Пятницкая церковь.

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