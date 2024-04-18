В Чернигове завершили поиски на местах "прилетов" ракет: многие погибшие и пострадавшие

Около 80 человек получили травмы.
В Чернигове завершены поиски на местах ударов российских ракет накануне утром, 17 апреля. Известно о 18 погибших в результате атаки врага.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 ранены в результате теракта врага", — говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, в настоящее время на стационарном лечении находятся 37 человек. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.
Кроме того, в ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть четверо детей. Кроме того, три человека были спасены из-под завалов.
Ракетные удары по Чернигову
Накануне после 09:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. В частности, "прилет" произошел по объекту социальной инфраструктуры.
"Прилет" ракет произошел почти в центре города – в густонаселенном районе. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами".
По состоянию на сегодняшнее утро выросло количество погибших в результате ракетных ударов по городу. Известно о 18 жертвах атаки.
Полиция Черниговской области сообщила, что в результате удара РФ погибла 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном. Женщина получила осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.
На атаку россиян по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил: "Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО". Президент упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернигов! ТРИ ракетных удара! Погибли и много раненых!
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