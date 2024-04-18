В Чернигове завершили поиски на местах "прилетов" ракет: многие погибшие и пострадавшие

Около 80 человек получили травмы.

В Чернигове завершены поиски на местах ударов российских ракет накануне утром, 17 апреля. Известно о 18 погибших в результате атаки врага.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 ранены в результате теракта врага", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в настоящее время на стационарном лечении находятся 37 человек. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

Кроме того, в ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть четверо детей. Кроме того, три человека были спасены из-под завалов.

Ракетные удары по Чернигову

Накануне после 09:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. В частности, "прилет" произошел по объекту социальной инфраструктуры.

"Прилет" ракет произошел почти в центре города – в густонаселенном районе. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами".

По состоянию на сегодняшнее утро выросло количество погибших в результате ракетных ударов по городу. Известно о 18 жертвах атаки.

Полиция Черниговской области сообщила, что в результате удара РФ погибла 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном. Женщина получила осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

На атаку россиян по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил: "Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО". Президент упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернигов! ТРИ ракетных удара! Погибли и много раненых!

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