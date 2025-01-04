В Чернигове завершили спасательную операцию после российской атаки: количество пострадавших выросло

Ранены семь человек, один человек погиб.

В пятницу, 4 января, россияне нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова. В настоящее время спасательная операция завершена.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

В результате атаки были ранены 7 человек: 2 находятся на стационарном лечении, а 5 — на амбулаторном. К сожалению, один человек погиб. Известно о повреждении 28 домов, еще 2 разрушены. Поставка света и газа в районе уже возобновлена.

"Городские службы и волонтерские организации продолжают оказывать помощь всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью в Украине прогремели взрывы.

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