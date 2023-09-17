В Чернигове зерно насмерть засыпало трех человек: фото

Причины трагедии будут устанавливаться следствием.
В Чернигове в воскресенье, 17 сентября, зерно засыпало троих человек. Пострадавших не удалось спасти.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 17 сентября около 11:00 на территории одного из предприятий. При разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна.
Под завалами оказались три работника. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они нашли под завалом людей. К сожалению, все трое погибли.
Обстоятельства трагедии устанавливают следствие.
Напомним, оккупанты ударили по Харькову ракетами.
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