В Чернигове зерно насмерть засыпало трех человек: фото

В Чернигове в воскресенье, 17 сентября, зерно засыпало троих человек. Пострадавших не удалось спасти.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 17 сентября около 11:00 на территории одного из предприятий. При разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна.

Спасатели пытались помочь пострадавшим / Фото: facebook.com/ГСЧС

Под завалами оказались три работника. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они нашли под завалом людей. К сожалению, все трое погибли.

Место трагедии в Чернигове / Фото: facebook.com/ГСЧС

Обстоятельства трагедии устанавливают следствие.

В Чернигове под завалами зерна погибли люди / Фото: facebook.com/ГСЧС

Напомним, оккупанты ударили по Харькову ракетами.

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