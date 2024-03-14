В Чернигове жена застала мужа во время секса со своей подругой: что она сделала

В Чернигове к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили женщину, которая застала своего мужа во время секса с подругой. После этого любовники прогнали ее – она напала на подругу и порезала ее.

Об этом говорится в приговоре Новозаводского районного суда Чернигова.

Подозреваемая заявила, что она действительно "застукала" мужчину и подругу во время секса, однако не резала потерпевшую

По данным суда, 20 ноября 2023 года женщина напала на свою подругу и порезала ее ножом. У потерпевшей диагностировали тяжелое телесное повреждение.

На суде подозреваемая вину отрицала. Она сообщила, что вечером пришла в комнату в общежитии, где живет потерпевшая, и заметила, что подруга занимается сексом с ее мужем. Тогда она стянула женщину с кровати и ушла. Мужчина же остался с любовницей. На следующее утро ее муж вернулся, тогда нападающая якобы пошла к уже бывшей подруге, чтобы вернуть ей подарки.

Подозреваемая утверждала, что это потерпевшая была агрессивной, а она не нападала на экс-подругу.

Потерпевшая просила строго не наказывать бывшую подругу

Потерпевшая же признала, что она действительно занималась сексом с мужем подруги. Нападающая после того, как их "застукала", начала громко кричать, однако муж прогнал жену и до утра остался с любовницей. На следующий день экс-подруга вернулась и напала на нее. Она закрылась с жертвой в комнате, угрожала ей, обзывала и порезала ножом. На следующий день ее состояние ухудшилось и друг вызвал медиков.

На суде женщина просила строго не наказывать нападающую и добавила, что не имеет к ней претензий.

Что сказали свидетели

Муж подозреваемой рассказал, что жена действительно увидела, как он занимается сексом с ее подругой. Он переночевал у потерпевшей, а когда его жена пришла к экс-подруге, он оставил женщин. Он якобы не знал о нападении на потерпевшую.

На суде также была соседка потерпевшей, которая сказала, что действительно видела, как из комнаты женщины выходила нападающая, в руках которой был нож.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч.1 ст.121 УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Поскольку женщина была на испытательном сроке из-за другого преступления — окончательное наказание для нее суд избрал в виде 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Напомним, в Полтавской области мать троих детей занималась сексом с несовершеннолетним.

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