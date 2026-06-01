В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур: что грозит врачу

Суд над врачом / © ГУ Нацполиции в Винницкой области

Реклама

В Чернигове женщина скончалась после косметологических процедур, полиция сообщила о подозрении врачу.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

«Полицейские Черниговского райуправления полиции собрали доказательства ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей врачом-анестезиологом одного из медицинских центров Чернигова, повлекших тяжкие последствия. Врач грубо нарушил квалификационные требования и общепризнанные стандарты безопасности в анестезиологии, что привело к смерти 42-летней пациентки. Злоумышленник объявлен о подозрении», — говорится в сообщении.

Реклама

Досудебное расследование установило, что в феврале 2026 года 42-летняя женщина обратилась в частный медицинский центр для проведения косметической операции под общим наркозом. 38-летним врачом-анестезиологам была введена анестезия рядом препаратов. После проведения оперативного вмешательства в бессознательном состоянии женщина была доставлена в одну из больниц города, где через некоторое время скончалась.

Следователи Черниговского районного управления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей в результате небрежного и недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия (часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины).

Законодательством за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее мы писали о том, что это трагическое событие произошло в частной медицинской клинике Чернигова под названием «Филада». На время проведения проверки медицинские работники, вовлеченные в оказание медицинской помощи, были отстранены от выполнения профессиональных обязанностей.

Реклама

Новости партнеров