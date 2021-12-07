В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в ужасном ДТП

В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в ужасном ДТП

Всем учреждениям и организациям рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия.

В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в страшном ДТП. Авария унесла жизни 13 человек.

Об этом сообщили в Черниговской обладминистрации.

“В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия”, — говорится в сообщении.

Напомним, в результате аварии, которая произошла утром 7 декабря, погибли 13 человек, еще семь получили травмы разной степени тяжести. На дороге не разминулись микроавтобус и грузовик. Удар был такой силы, что пассажирский транспорт буквально превратился в груду металла — спасателям пришлось вырезать тела погибших и пострадавших.

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