В Черниговской области аграрии уже засеяли более 191 тыс. гектаров земли

Параллельно с посевной кампанией идет разминирование территорий Черниговской области.

Аграрии Черниговской области продолжают посев яровых культур.

По состоянию на 5 мая сельскохозяйственные предприятия засеяли ими 191,5 тыс. га – в 2,7 раза больше чем за неделю до этого.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Он также сообщил, что на прошлой неделе аграрии сеяли преимущественно кукурузу и подсолнухи, которые сегодня занимают почти 60% в структуре посевов.

Напомним, Украина засеяла почти половину запланированных площадей.

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