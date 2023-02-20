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В Черниговской области автомобиль раздавил мужчину, который лежал на дороге

В Черниговской области автомобиль раздавил мужчину, который лежал на дороге

Фото: comments.ua

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Черниговской области, недалеко от села Кинашевка, произошло ДТП. Водитель за рулем Audi A6 не выбрал безопасной скорости движения и наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги рядом с велосипедом.

Об этом пишет "Суспільне".

В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу, но он скончался.

По информации правоохранителей, за рулем Audi A6 находился мужчина 2000 года рождения. На момент аварии он был трезв.

Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего). Максимальная санкция предусматривает восемь лет лишения свободы с лишением вождения транспортными средствами на такой же срок.

Ранее стало известно, что во Львовской области водитель влетел в здание. Погибли четыре человека.

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