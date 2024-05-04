В Черниговской области автомобиль выехал на встречку и влетел в фуру: трое погибших

Водители других автомобилей не пострадали.

Вечером 3 мая около 21.00 возле села Петровское в Черниговской области произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиция Черниговской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi, совершая обгон легковушки Volkswagen, выехал на полосу встречного движения. На встречке ато столкнулось с грузовиком с полуприцепом.

В результате ДТП все трое мужчин, находившихся в салоне Audi, погибли. Водители и пассажиры других автомобилей не пострадали. Транспортные средства полицейские изъяли в отдел полиции.

Полиция расследует уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель нескольких человек.

Фото: Поліція Чернігівської області

Как сообщалось, в Житомирской области в селе Полесское Коростенского района мужчина убил ребенка, жену, а затем себя. Житомирской специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона подтверждают, что мужчина был военным и называют еще несколько версий этой трагедии.

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