В Черниговской области бетонными конструкциями привалило мужчин: есть погибший

Мужчины разбирали помещения хлева.
В селе Рождественское на ферме произошла трагедия — один человек погиб, другой — получил травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции установили, что потерпевший вместе с товарищем (его данные устанавливаются) разбирали помещения хлева на территории частной неработающей фермы.
Мужчин привалило бетонными конструкциями здания. В результате один из пострадавших погиб на месте, а второй тяжело травмировался.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Черкасской области двое мужчин погибли во время ремонтных работ в канализационном колодце.