В Черниговской области бетонными конструкциями привалило мужчин: есть погибший

В Черниговской области бетонными конструкциями привалило мужчин: есть погибший

Мужчины разбирали помещения хлева.

В селе Рождественское на ферме произошла трагедия — один человек погиб, другой — получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Также читайте Под Днепром группа вооруженных людей напала на дом фермера

Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции установили, что потерпевший вместе с товарищем (его данные устанавливаются) разбирали помещения хлева на территории частной неработающей фермы.

Мужчин привалило бетонными конструкциями здания. В результате один из пострадавших погиб на месте, а второй тяжело травмировался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин погибли во время ремонтных работ в канализационном колодце.

Новости мира: в Китае по меньшей мере 8 человек погибли в результате обвала гостиницы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку