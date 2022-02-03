В Черниговской области будут судить депутата, застрелившего полицейского

В Черниговской области будут судить депутата, застрелившего полицейского

В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

Депутата Городнянского городского совета, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС, будут судить за убийство на охоте. Следователи ГБР завершили досудебное расследование.

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Об этом сообщают на сайте ведомства.

Трагическое событие произошло в конце ноября 2021 неподалеку от села Травневое на Черниговщине. Обвиняемый вместе с друзьями находился на охоте.

Следствие установило, что во время выстрелов из охотничьего ружья по движущемуся зверю депутат не убедился в безопасности своих выстрелов и случайно попал в друга — инспектора полиции Черниговщины. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

"Должностное лицо ГСЧС Черниговщины обвиняется в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", — отметили в ГБР.

Напомним, что в Черниговской области во время охоты погиб 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления Максим Тимошенко. Роковой выстрел произвел его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС 39-летний Игорь Довгопол.

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