В Черниговской области будут судить депутата, застрелившего полицейского

В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.
Депутата Городнянского городского совета, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС, будут судить за убийство на охоте. Следователи ГБР завершили досудебное расследование.
Об этом сообщают на сайте ведомства.
Трагическое событие произошло в конце ноября 2021 неподалеку от села Травневое на Черниговщине. Обвиняемый вместе с друзьями находился на охоте.
Следствие установило, что во время выстрелов из охотничьего ружья по движущемуся зверю депутат не убедился в безопасности своих выстрелов и случайно попал в друга — инспектора полиции Черниговщины. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.
"Должностное лицо ГСЧС Черниговщины обвиняется в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", — отметили в ГБР.
Напомним, что в Черниговской области во время охоты погиб 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления Максим Тимошенко. Роковой выстрел произвел его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС 39-летний Игорь Довгопол.
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