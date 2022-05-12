В Черниговской области демонтируют монумент, посвященный "дружбе народов" Украины, России и Беларуси (фото)

В Черниговской области демонтируют монумент, посвященный "дружбе народов" Украины, России и Беларуси (фото)

В Черниговской области демонтируют монумент "Три сестры" в Сеньковке, посвященный "дружбе народов" Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации.

Администрация будет готовить пакет документов для снятия этого монумента с учета как памятника истории местного значения.

Монумент на границе трех стран был установлен в 1975 году.

Напомним, в Днепре снесли памятник днепропетровским "комсомольцам", который был открыт возле Музея истории комсомола в 2010 году.

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