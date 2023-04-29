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В Черниговской области до сих пор подтоплены сотни домохозяйств

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Черниговской области до сих пор подтоплены сотни домохозяйств

До 32 населенных пунктов из 4 районов Черниговщины можно добраться только до

В местной ОВА рассказали, когда начнется снижение уровня воды в Десне.

В Черниговской области наблюдается снижение уровня воды в реках, но кое-где он продолжает подниматься. До сих пор остаются подтопленными 450 домохозяйств.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский.

Он добавил, что в областном центре подтоплений домохозяйств нет.

“Сегодня (28 апреля – ТСН.ua) отмечается поднятие уровня воды в пределах городского пляжа – плюс 7 сантиметров. В других районах области отмечается понижение уровня воды. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие дни начнется понижение уровня воды в Десне вокруг города”, — заявил Брижинский.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, в результате чего погибли двое военнослужащих. Инцидент расследуют в ДБР.

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Дата публикации
Просмотры
44
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