В Черниговской области дополнительно укрепили временный мост через реку Снов – ОП

В Черниговской области дополнительно укрепили временный мост через реку Снов – ОП

В Черниговской области на недавно открытом временном мосту через реку Снов провели дополнительные работы, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Чтобы обезопасить дорогу от весеннего полноводья, на искусственном сооружении проведены укрепляющие работы», – пояснил он.

Временный объезд разрушенного моста через Снов был открыт на прошлой неделе на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Сновянка, сообщила Служба автомобильных дорог в Черниговской области.

«Движение транспорта сейчас проходит через старый мост, который с 2000 года был закрыт для проезда из-за аварийного состояния. Максимальная нагрузка после ремонта по временному объезду составляет 18 тонн», – говорится в сообщении Укравтодора.

Для транспорта весом более 18 тонн есть маршрут через Городню и Сновск, уточняют в ведомстве.

В Черниговской области также продолжается возобновление проезда по мосту в селе Хвыливка. «Уже сделан демонтаж бордюров, обустройство съезда и плит. Работы продолжаются», – отмечает Тимошенко.

Сейчас, по его словам, дорожники производят ямочный ремонт основных автодорог региона. Также продолжается разминирование территорий по заявкам физических и юридических лиц.

Напомним также, что ранее заместитель руководителя Офиса президента проинформировал о том, что в Харьковской области частично восстановлено газоснабжение, а также в районах области начата санитарная очистка территории, обследование и восстановление жилого фонда.

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