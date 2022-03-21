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В Черниговской области изменили продолжительность комендантского часа

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В Черниговской области изменили продолжительность комендантского часа

pixabay.com

Она будет действовать подольше.

Изд понедельника, 21 марта, в Черниговской области сменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Теперь комендантский час по всей области продлится с 20:00 до 6:00.

Отмечается, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. Исключение имеют только некоторые граждане и работники критической инфраструктуры. Впрочем, с собой они должны иметь документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", — подчеркнул глава ОГА.

К слову, комендантский час в регионе был введен 24 февраля. Тогда она действовала с 21:00 до 06:00. Впрочем, впоследствии ее сократили – с 18:00 до 6:00.

Как сообщалось, российские кафиры продолжают обстреливать города Нежин и Чернигов. В некоторые общины в области невозможно доставить гуманитарную помощь.

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