В Черниговской области легковушка взорвалась на мине: погиб водитель

Инцидент произошел на автодороге Чернигов-Киев.

В селе Красное Черниговской области на мине взорвался легковой автомобиль: водитель погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 11 апреля, на автодороге Чернигов-Киев. Установлено, что 64-летний местный житель ехал по дороге из Ладинки в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых. Когда решил остановиться, съехал с дороги на обочину. Там легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.

Прокуратура расследует уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что ситуация в области контролируема. Впрочем, на ее территории много мин. Спасатели работают, разминирование продолжается. Также Чаус просит не возвращаться в город жителей Чернигова без критической необходимости.

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