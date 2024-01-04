В Черниговской области микроавтобус влетел в КПП: погиб водитель

На Черниговщине произошла авария : микроавтобус въехал в бетонные плиты на контрольно-пропускном пункте. Водитель автомобиля погиб.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Авария произошла вечером 3 января на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Renault Master не выбрал безопасную скорость и не соблюдал требования дорожных знаков.

"В результате этого автомобиль совершил наезд на бетонные плиты. Водитель погиб на месте", — сообщают в полиции.

ДТП расследуют по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщалось, накануне под Житомиром произошла масштабная авария. На автодороге Киев-Чоп столкнулись пять автомобилей.

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