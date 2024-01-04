В Черниговской области микроавтобус влетел в КПП: погиб водитель

Следователь полиции открыл уголовное производство.
На Черниговщине произошла авария : микроавтобус въехал в бетонные плиты на контрольно-пропускном пункте. Водитель автомобиля погиб.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
Авария произошла вечером 3 января на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Renault Master не выбрал безопасную скорость и не соблюдал требования дорожных знаков.
"В результате этого автомобиль совершил наезд на бетонные плиты. Водитель погиб на месте", — сообщают в полиции.
ДТП расследуют по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".
Как сообщалось, накануне под Житомиром произошла масштабная авария. На автодороге Киев-Чоп столкнулись пять автомобилей.