В Черниговской области мобилизованный депутат уклонялся от службы: что известно

В то же время депутат незаконно получил денежное довольствие военного на более чем 157 тысяч гривен.

В Черниговской области мобилизованный депутат уклонялся от службы.

Об этом идет речь на сайте Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР при содействии Госпогранслужбы сообщили о подозрении депутату Семеновского городского совета Черниговской области. Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение пяти месяцев не появлялся в месте несения службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот – писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах", – говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает ГБР, депутат незаконно получил денежное довольствие военного на более чем 157 тысяч гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, прикрывавшего его преступные действия, выделены в отдельное производство.

В Госбюро расследований отметили, что процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, в полиции рассказали, как наказывают уклоняющихся от мобилизации.

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