В Черниговской области молодая водитель влетела в дом: есть погибшие

Во время аварии в машине находилось пять человек.
В Черниговской области в результате столкновения авто с домом погибли двое мужчин.
Об этом сообщается на странице полиции Черниговской области в соцсети Facebook.
Авария произошла в селе Мохнатин Новобелоуской общины. Легковой автомобиль въехал в частный дом.
Во время столкновения в автомобиле находилось пять человек. По предварительной информации, водитель — 18-летняя девушка — не справилась с управлением, и машина въехала в дом.
В результате аварии водитель и две женщины получили травмы и были госпитализированы, двое мужчин умерли.
Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Напомним, в Полтавской области на трассе в ДТП погибли четыре человека. Легковой автомобиль, который оказался под фурой, просто раздавило.
Читайте также:
- Смертельное ДТП под Николаевом: на трассе образовалась пробка (видео)
- Водитель проехалась по 9-летнему ребенку, который упал на дорогу с велосипеда: жуткое видео ДТП на Буковине
- Грузовик раздавил легковушку: под Днепром в страшном ДТП погиб человек, еще один госпитализирован