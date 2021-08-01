В Черниговской области молодая водитель влетела в дом: есть погибшие

В Черниговской области молодая водитель влетела в дом: есть погибшие

Во время аварии в машине находилось пять человек.

В Черниговской области в результате столкновения авто с домом погибли двое мужчин.

Об этом сообщается на странице полиции Черниговской области в соцсети Facebook.

Авария произошла в селе Мохнатин Новобелоуской общины. Легковой автомобиль въехал в частный дом.

Во время столкновения в автомобиле находилось пять человек. По предварительной информации, водитель — 18-летняя девушка — не справилась с управлением, и машина въехала в дом.

В результате аварии водитель и две женщины получили травмы и были госпитализированы, двое мужчин умерли.

Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, в Полтавской области на трассе в ДТП погибли четыре человека. Легковой автомобиль, который оказался под фурой, просто раздавило.

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